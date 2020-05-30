Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kapalı pazar yerlerinin girişine yerleştirilen dezenfektan tünelinden geçerek içeriye giren vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor ve maske dağıtılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yaşama geçirilen normalleşme adımları kapsamında yeniden açılan kapalı pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor.

1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde uygulamaya geçirilecek olan normalleşme programı kapsamında hazırlıklarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, tedbiri elde bırakmamakta kararlı. Pandemi sürecinin başından itibaren kent genelinde seferberlik ilan eden Kuşadası Belediyesi, kapalı pazaryerlerinde aldığı önlemleri sürdürüyor. Kuşadası ve Davutlar’da bulunan kapalı pazar yerleri, pazarın kurulacağı günün öncesinde ve sonrasında detaylı bir biçimde dezenfekte ediliyor. Tezgah aralıkları sosyal mesafe kuralı doğrultusunda ayarlanıyor. Giriş ve çıkışların tek bir noktadan sağlandığı pazar yerlerinin girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor ve maskesi olmayanlara maske veriliyor. Pazar yerlerine, mevcut esnaf sayısının iki katı kadar vatandaşın girişine izin veriliyor. Pazar yerlerinin girişine yerleştirilen dezenfektan tünelinden geçerek içeriye giren vatandaşlara sebze ve meyveler ile temas etmemeleri ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği uyarısında bulunuluyor. Belirli aralıklarla yapılan anonslarla ise esnafa eldivenlerini değiştirmeleri gerektiği hatırlatılıyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar uyarılarak evlerine gitmeleri isteniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecini en az zararla atlatmak için gerekli tüm önlemlerin eksiksiz bir biçimde alındığını belirterek “Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmeye başlanması riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için temkinli olmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimden rehavete kapılmamalarını ve sosyal hayatta kontrolü elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.