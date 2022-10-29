Kuşadası’nda Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Çocukların, bayram coşkusunu eğlenerek ve spor yaparak yaşaması amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ’Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği’ miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında, Atatürk’ün, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünden yola çıkan Kuşadası Belediyesi tarafından 6-14 yaş arasındaki çocukların spor yaparak eğlenmesi ve öğrenmesi amacıyla düzenlenen organizasyona ilgi büyük oldu. Mini tenis, mini voleybol, basketbol, atletizm, okçuluk, masa tenisi, futbol ve mini golf gibi 10 farklı spor istasyonunda çocuklar hem eğlendi hem de spor yaptı. Özellikle çocuklar için tasarlanan atletizm pisti ve ekipmanı büyük ilgi gördü.

Şenlik için özel olarak hazırlanan Ada Kültür Merkezinde her bölümde spor yapma şansı bulan çocuklar bugüne kadar bilmedikleri farklı spor dallarıyla tanışma ve deneyimleme şansı buldu. Spor istasyonlarının yanı sıra oyun alanları ve Survivor parkurunda gün boyunca vakit geçiren minikler ünlü sunucu Cem Arslan’ın keyifli sunumu ve DJ müziğiyle de Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Müzik, dans ve sporun en yeni hali zumba başladığında ise çocukların coşkusu ve enerjisi doruk noktasına ulaştı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alanda çocuklarla beraber spor yaparak onların coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Başkan Ömer Günel voleybol, tenis ve mini golf parkurlarında minik sporcularla birlikte mücadele etti. Çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Ömer Günel “Cumhuriyetimizin kurucusu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti çocuklara emanet etti. Aslında Cumhuriyet çocuklarındır. Cumhuriyetin yaşaması, onun hedef gösterdiği şekilde ilelebet yaşaması ve daha ileriye gitmesi ancak çocukların Cumhuriyet’e sahip çıkmasıyla, kıymetini bilmesiyle ve hissetmeleriyle mümkün olabilir. Bu nedenle istedik ki Cumhuriyet Çocukları adı altında bir etkinlik düzenleyelim. Bunun en güzel yolunun da spor olduğuna karar verdik. Çünkü spor, hem çocuklarımızın ruhuna, hem de Cumhuriyetimizin dinamizmine uygun. Bugün burada muhteşem bir kalabalık var. Çocuklarımız da velilerimiz de çok mutlu. Cumhuriyetin çocuklarla anılması çok güzel. Cumhuriyet Çocukları Şenliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Çocukları Şenliğinde kapanışı Kuşadası Belediye Orkestrası yaparken İzmir Marşını alandaki 7’den yetmişe herkes hep bir ağızdan söyledi.