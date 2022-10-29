Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yoğun ilgi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

Bir gün öncesinde Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan kutlamalar, sabah saatlerinde ilçe kaymakamlık binasında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaymakamlık makamında resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kutlamalarını kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kaymakamlık makamındaki kabulün ardından Özer Türk Stadı’nda düzenlenen törenle sürdü. Resmi geçit töreni ile çeşitli etkinlik ve gösterilerin yer aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikleri stadın kapalı tribününde oturan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Kuşadalılar, Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Çeşitli halk dansları toplulukları tarafından sergilenen gösteriler Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük renk kattı. Törende Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve protokol üyeleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törende konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel Cumhuriyetin 99 yıl önce zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için canlarını hiçe sayan tüm şehit ve gazilerimizi büyük bir şükranla anıyorum. Türk Milleti olarak Cumhuriyetin kazanımlarını sonsuza kadar koruyacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması için çalışacağız” dedi.