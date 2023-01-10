Kuşadası’nda çocukların beslenme çantalarını Kuşadası Belediyesi hazırlayacak

Kuşadası Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ardından ilk ve ortaokul öğrencilerine de beslenme desteği verme kararı aldı. Kuşadası Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sonuna kadar ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme çantalarını hazırlayacak.

Sosyal yardımları arttıran Kuşadası Belediyesi, öğrenciler için Beslenme Saati projesini yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Beslenme saati desteğine ilişkin kararın 2023 yılının ilk meclis toplantısında alınmasının ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen Kuşadası Belediyesi, proje için başvuruları almaya başladı. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin dengeli ve yeterli beslenme konusunda yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek amacıyla başlatılan projeden ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokulda öğrenim gören 6-14 yaş arası çocukları faydalanabilecek. Proje ile öğrencilere içinde unlu mamul çeşitleri, süt veya meyve suyu, çiğ kuruyemiş ile mevsim meyvelerinin bulunacağı beslenme çantası desteği verilecek. “Beslenme Çantam Okula Hazır” sloganıyla başlatılan proje için ihtiyaç sahibi öğrencilerin aileleri, beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari projeyle ilgili olarak, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sağlıklı gelişim ise ancak doğru ve dengeli beslenme ile mümkün. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte anne ve babalar okula giden çocuklarının beslenme çantalarını hazırlama konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Ne yazık ki çocuklar okula boş çantalarla gidiyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Kuşadası Belediyesi olarak üniversite öğrencileri için sunduğumuz ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ardından ilk ve ortaokul öğrencileri için de beslenme desteği verme kararı aldık. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını biz hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.