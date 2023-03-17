Kuşadası’nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde atölye çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda son olarak 3-6 yaş arası çocukların koordinasyon ve el becerilerini geliştirmek için tırtıl atölyesi düzenlendi.

Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisinde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde 3-6 yaş arası çocuklar için atölye düzenlendi. Çocukların bilmekle alakalı ve zihinsel gelişimlerini arttırmayı hedefleyen atölyede çocuklar kendilerine verilen kağıtları tırtıl şeklinde keserek rengarenk boyadılar. Aynı zamanda doğadaki hayvanları yakından tanıma fırsatı bulan minik öğrenciler, etkinliğin sonunda hazırladıkları tırtıl şeklindeki kağıtlara pipetler ile üfleyerek nefes egzersizi yaptılar. Öğrenciler, tırtıl atölyesinin ardından eğitmenler eşliğinde dans edip oyunlar oynadı.