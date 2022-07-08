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Kuşadası’nda camiler bayram namazına hazır

Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi.

AYDIN 08.07.2022, 09:12
Kuşadası’nda camiler bayram namazına hazır

Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi belirli aralıklarla yürüttüğü cami temizliklerini, Kurban Bayramı öncesi tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinden başlanarak tüm mahallelerdeki camilerin bahçe ve açık alanları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ardından çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca camilerin bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

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