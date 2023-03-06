Kuşadası’nda çalınan su tankerini jandarma ekipleri buldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalınan 2,5 tonluk su tankeri jandarma ekipleri tarafından bulunurken, hırsızlık şüphelisi şahıs da gözaltına alındı.

Olay, Çınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Z. isimli şahsa ait 2,5 tonluk su tankeri çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.K. isimli şahsın ikamet ettiği İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde su tankeri ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi C.K.’da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.