Kuşadası’nda buz pateni keyfi

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda hizmete sunulan sentetik buz pateni pistine ilgi yoğun oldu. Aileleriyle birlikte piste gelen çocuklar, buzda kayarak keyifli dakikalar yaşadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentteki sosyal hayata yeni bir soluk getirmek için açılan sentetik buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda toplam 130 metrekarelik alana kurulan pisti aileleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde buzda kaymanın püf noktalarını öğrendi. Pistin 20 gün boyunca hafta içi 12:00-20:00, hafta sonu ise 11:00-20:00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi.

Arkadaşlarıyla birlikte buz pistinde paten kaymaya gelen Alya Batuhan "Daha önce bir kere buzda paten kaymıştım. Hafta sonumuza renk kattığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum. Çok güzel ve keyifli dakikalar geçirdim” dedi. Buz pateni yapmayı çok sevdiğini belirten Hüseyin Çınar da "Ailemle birlikte hafta sonu tatili yapmak için Kuşadası’na geldik. Cumartesi günümü spor yaparak geçiriyorum. Çok mutlu oldum” diye konuştu.