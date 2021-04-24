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Kuşadası’nda bir apartman karantina altına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı.

AYDIN 24.04.2021, 00:48
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Kuşadası’nda bir apartman karantina altına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı.

Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre "İzolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Davutlar Mahallesi’nde 2 bloktan oluşan bir apartman karantina altına alınmıştır" denildi. Davutlar Mahallesi’nde karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor.
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