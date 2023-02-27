Kuşadası’nda bin eve ziyaret gerçekleştirildi

Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmazken bugüne kadar toplam bin ev ziyaret edildi.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek oldu. Afet bölgelerinden Aydın’a gelen depremzede ailelerin ve çocukların yaralarını sarmak için gerekli çalışmalar yapılırken şu ana kadar yaklaşık 20 bin depremzede Aydın’a geldi. İl genelinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülürken Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde ilçede yürütülen çalışmalarla da ekipler, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Kuşadası’na gelen 3 binin üzerindeki depremzedeler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de evleri ziyaret ederek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugüne kadar ekipler toplam bin haneye girerek hayırseverlerin bağışları ile temin edilen malzemeleri teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin deprem bölgesinden gelerek Kuşadası’nda ikamet eden misafirlere yönelik ziyaretlerin aralıksız süreceği öğrenildi.