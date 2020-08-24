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Kuşadası’nda bar ve kafelere denetleme
KUŞADASI’NDA BAR, KAFE VE EĞLENCE YERLERİ KORONA VİRÜS DENETİMDEN GEÇİRİLDİ.
AYDIN 24.08.2020, 09:10
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Kuşadası’nda bar, kafe ve eğlence yerleri korona virüs denetimden geçirildi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in başkanlık yaptığı denetim ekibi, hafta sonu Kuşadası’ndaki bar, kafe ve eğlence yerlerinde denetimde bulundu. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemleri kontrol edilirken, tüm işyerlerini tek tek ziyaret eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
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