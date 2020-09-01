Kuşadası’nda balık avı sezonu başladı

Kuşadası’nda 4 aylık yasağın ardından balık avı sezonu başladı. Av sezonun açılması dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Balıkçı Barınağı’nda bir tören düzenlendi. Törene katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ’Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçı teknelerine "Hepinize bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum" dedi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, balık avı yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte balıkçılar ’Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Balık avı sezonun başlaması dolayısıyla Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında bir tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Susam, Kuşadası Müftüsü Rahmi Yiğit, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekmeklerini denizden çıkaran balıkçılara iyi avlar diledi. Balık avı sezonunun Kuşadası’ndaki tüm balıkçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Geçen yıl bu heyecanı ben de sizlerle birlikte denize açılarak yaşadım. Ancak bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bu planı iptal etmek zorunda kaldık. Hepinize bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum. İnşallah Kuşadası ve bölgemiz için yeni av sezonu her açıdan iyi geçer. Balıkçı kardeşlerime ve esnafımıza yeni sezon hayırlı olsun" dedi. Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit tarafından bereket duası okundu.