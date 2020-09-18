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Kuşadası’nda AVM’lere korona virüs denetimi
KUŞADASI KAYMAKAMI SADETTİN YÜCEL BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, KUŞADASI’NDAKİ ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİNDE KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ DENETİM YAPTI.
AYDIN 18.09.2020, 10:06
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Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki heyet, Kuşadası’ndaki alış veriş merkezlerinde korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.
Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası’nda aralıksız devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, beraberinde Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bu kez alış veriş merkezlerini denetledi. AVM’lerdeki tüm mağazaları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Yücel, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
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