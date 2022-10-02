Kuşadası’nda Aşıklar Bayramı kutlandı

Kuşadası’nda 6 ilden 15 aşık ve halk ozanının katıldığı bir etkinlikle ‘Aşıklar Bayramı’ kutlandı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Binlerce yıllık bir geleneğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

Kuşadası Belediyesi ve İzmir Anadolu Aşıklar Derneği işbirliğinde Güzelçamlı Mahallesi Gece Pazarı önünde düzenlenen kutlamaya Sivas, Konya, Kars, Erzurum, İzmir ve Bursa’dan 15 aşık ve halk ozanı katıldı. Kuşadalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte aşık ve halk ozanları koçaklama ve güzellemeler ile gönülleri fethetti. Yöresel türkülerin de söylendiği programda aşıkların atışmaları beğeniyle izlendi.

İzmir Anadolu Aşıklar Derneği Başkanı Turgut Yılmaz, Anadolu’da aşıklık geleneğinin 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Öncelikle bizleri Kuşadası’nda misafir eden Başkan Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum. Daha önce İran, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs’ta aşıklık geleneğiyle ilgili çeşitli programlar düzenledik. Bugün de Kuşadası’nda olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

"Anadolunun En Kıymetli Kültürü"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, “Aşıklık geleneği Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Aşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Kuşadası’nda kültür ve sanat etkinliklerinin her türlüsünü hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programın sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol tarafından aşık ve halk ozanlarına teşekkür belgesi verildi.