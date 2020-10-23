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Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı

KUŞADASI POLİSİ, BİRİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI DİĞERİ İSE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK SULARINDAN ARANAN İKİ KİŞİYİ YAKALADI.

AYDIN 23.10.2020, 09:03
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Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı

Kuşadası Polisi, biri göçmen kaçakçılığı diğeri ise uyuşturucu madde bulundurmak sularından aranan iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik operasyon gerekleştiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Alacamescit Mahallesi Zafer sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan sorgulamada isminin A.K. olduğu tespit edilen kişinin Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak", Elazığ 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" ve Kuşadası Polis Merkezi Amirliğince ise "Güveni Kötüye Kullanmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.K. ifadesinin alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Camiatik Mahallesi Anıt sokak üzerinde durdurulan İ.C.Y. isimli kişinin, Kuşadası 4 Asliye Ceza Mahkemesince Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

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