Kuşadası’nda alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi kentin en eski yerleşimlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi’nde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmaların tamamlanması ile birlikte İkiçeşmelik Mahallesi’nin çehresinin değişeceğini belirtti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel’in başlattığı değişim rüzgarı kentin farklı mahallelerinde esmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında 1 yıl içerisinde 612 bin 806 metrekare yol yaparak bir rekora imza atan ekipler şimdi de kentin en eski yerleşimlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi’ni yenilemek için kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 601 Sokak’a yağmur suyu hattı döşemek için ilk kazmayı vurdu.

İkiçeşmelik Mahallesi’ne 22 bin metrekare yol

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerin İkiçeşmelik Mahallesi’nde yürütecekleri çalışmalar kapsamında 1 cadde ile 19 sokağın alt ve üst yapıları komple yenilenecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleye toplam 2 bin 100 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ise içme suyu hattı döşeyecek. ASKİ ekipleri ayrıca mahallede bulunan 1 cadde ile 19 sokağın kanalizasyon hattını da yenileyecek. Elektrik, telefon ve internet alt yapıları da değişecek olan İkiçeşmelik Mahallesi’nde son olarak Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 22 bin metrekare yol yapım çalışması yürütecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde sürdürülecek çalışmalar sonucunda İkiçeşmelik Mahallesi’nin bütünüyle yenileceğini ve çehresinin değişeceğini belirterek “Kentimizin en eski mahallelerinden olan İkiçeşmelik’i yenilemek için çalışmalara başladık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bölgede bulunan su hatları, kanalizasyon, kablolar ve yolların tamamını yenileyeceğiz. Kuşadası’nın değişimi için başlattığımız seferberliğe verdiği destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Bölge esnafımızın ve mahalle sakinlerimizin gerekli önlemleri almalarını rica ediyor, yaşayabilecekleri aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz” diye konuştu.