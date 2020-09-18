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Kuşadası’nda, alkollü vatandaş kanlar içerisinde bulundu
KUŞADASI’NDA, ALKOLLÜ VATANDAŞ KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
AYDIN 18.09.2020, 09:17
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir vatandaş sokakta kanlar içinde bulundu.
Olay, Sağlık Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli bir vatandaş henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı ayağından kesici aletle yaralanmış halde yerde yatarken bulundu. Çevredeki esnaflar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ayağından yaralanan S.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.K.’yı yaralayan kişi yada kişileri yakalama çalışması başlattı.
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