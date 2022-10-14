Kuşadası’nda açık hava sinema günleri başlıyor

Kuşadası Belediyesi kent sakinlerine açık havada sinema keyfi yaşatacak. İki hafta devam edecek ücretsiz sinema gösterimlerinde çocuklar ve yetişkinler için ayrı film seçenekleri sunulacak.

“Mahallede Sinema Var” sloganı ile gerçekleştirilecek olan açık hava sinema günleri, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası önünde ve İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Parkında düzenlenecek. Kuşadası Belediyesi’nin ikram aracı ile patlamış mısır ve içecek dağıtacağı iki haftalık etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için seçilen son zamanların gişe rekortmeni 4 film gösterilecek.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası önünde çocuklar için 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da “Bücür” filmi, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00’da yetişkinler için “Bizim İçin Şampiyon” filmi gösterilecek. Cafer Kotan Parkı’nda ise 22 Ekim Cumartesi Günü saat 20.00’da çocuklar için “Bizim Köyün Şarkısı” filmi, 23 Ekim Pazar günü saat 20.00’da yetişkinler için “Naim” filmi gösterilecek.