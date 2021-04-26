banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Kuşadası’nda 4.0 şiddetinde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedildi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21’de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedildi.

AYDIN 26.04.2021, 22:39
2
Kuşadası’nda 4.0 şiddetinde deprem
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedildi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21’de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedildi.
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?