Kuşadası’nda 4-6 Yaş Kur’an Kursu binasının temeli atıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde Melahat Bilici 4-6 Yaş Kur’an Kursu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde açılış konuşması yapan İl Müftüsü Hasan Güneş, “4-6 yaş Kur’an kurslarının öneminin farkındayız. Bundan sonraki süreçte bunu daha iyi kavrayacağız. Çocuklarımız büyüdüklerinde burada geçirdikleri günleri özlem ve tebessüm ile anacaklar. Bizler bu gayeyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kursun yapılmasında arsa bağışında bulunan Hasan Yener amcamız ve yapımını üstlenen Melahat Bilici teyzemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Akabinde katılımcılara hitap eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Kuşadası gibi güzel bir ilçemizde böyle mekanların bulunması çocuklarımızın geleceği açısından oldukça önemli. Hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirlere verilen ikram sonrasında İl Müftüsü Hasan Güneşin duasıyla inşaat başlatılırken, törene İl Müftüsü Hasan Güneş, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, kurum amirleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.