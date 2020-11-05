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Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem

KUŞADASI’NDA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ.

AYDIN 05.11.2020, 15:58
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Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem

Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden Kuşadası’nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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