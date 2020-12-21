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Kuşadası’nda 3.1 büyüklüğünde deprem
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
AYDIN 21.12.2020, 18:53
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi’nde meydana geldi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.
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