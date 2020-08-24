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Kuşadası’nda 26 plaja törenle mavi bayrak çekildi

KUŞADASI’NDA, MAVİ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANAN PLAJ VE MARİNALAR DÜZENLENEN YEREL BİR TÖRENLE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU.

AYDIN 24.08.2020, 16:11
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Kuşadası’nda 26 plaja törenle mavi bayrak çekildi

Kuşadası’nda, Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar düzenlenen yerel bir törenle ödüllerine kavuştu. Kilometrelerce uzunluktaki plajları ile ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası’nın 21 olan Mavi Bayrak sayısı 26’ya yükseldi.

Kuşadası’nda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Ödülünü almaya hak kazanan yerel plaj ve marina işletmeleri için bir ödül töreni düzenlendi. Kadınlar Denizi Plajı’nda düzenlenen törene, ödül almaya hak kazanan işletmecilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer, TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran katıldı. İlçede, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ARYA A.Ş tarafından işletilen 6 plaj ile 19 otel plajı ve 1 marina 2020 yılında da sahip oldukları Mavi Bayrakları korurken, kriterleri yerine getiren 4 özel plaj daha Mavi Bayrak’la ödüllendirildi. Kuşadası Belediyesi’ne ayrıca TÜRÇEV tarafından “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü verildi. Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marina işletmecileri ödüllerini Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş’ın elinden aldı.

TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Kuşadası’nın Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, “ Kuşadası her geçen yıl Mavi Bayrak sayısını arttıran bir turizm destinasyonu. Temiz plajları ve deniz suyu ile örnek bir kent. Kuşadası Belediyesi kentte plaj temizliğine oldukça önem gösteriyor. Değerli başkanı ve tüm çalışanlarına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Karataş’ın ardından konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası’nın 26 Mavi Bayraklı bir kent olmasının gururunu yaşıyoruz. Mavi Bayrağı almak yetmez, bunun devamlılığını sağlamak gerekir. Biz ilçemizde bunu sağlıyoruz. Bu sene Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız bir anlaşma sayesinde 6 plajı birlikte işletmeye başladık. Mavi Bayrak sayımızı korumamız ayrıca şunu da gösteriyor; uyumlu çalışma her alanda kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibine ayrıca teşekkür ederim. Bu sene plajlarımızda ekstra emek harcayarak çalıştık. Çünkü koronavirüs gibi bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Plajlarımızı pandemi kurallarına uygun şekilde hazırladık ve tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Mavi Bayraklarımızı korumak için çalışmalarımız önümüzdeki senelerde de devam edecek” diye konuştu.

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