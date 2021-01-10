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Kuşadası’nda 2.6 büyüklüğünde deprem
Kuşadası’nda 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AYDIN 10.01.2021, 19:32
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Kuşadası’nda 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)’ndan edinilen bilgiye göre, Saat: 19.07’de meydana gelen 6,9 kilometre derinliğinde ve 2.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Kuşadası olarak tespit edildi. Deprem Kuşadası Körfezi’nin yanı sıra Kuşadası ve Selçuk ilçelerinde de hissedildi. Hafif şekilde hissedilen depremin hemen ardından Saat: 19.11’de 1.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
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