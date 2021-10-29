Kuşadası’nda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Milli Park üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.