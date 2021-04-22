banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Kuşadası’nda 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.

AYDIN 22.04.2021, 18:18
1
Kuşadası’nda 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi’ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.
banner478
Yorumlar (0)
14°
açık