Kuşadası’nda 2 bin aileye 400 ton kömür yardımı yapılacak

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı. İlk etapta 2 bin aileye 400 ton kömür yardımında bulunacak olan Kuşadası Belediyesi, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kömür yardımını kış boyunca sürdürecek.

Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve yapılan sosyal incelemeler neticesinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu yakacak yardımını evlere ulaştırmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 bin ailenin evine toplam 400 ton kömür teslim edilecek. Kömür yardımı 3 hafta içerisinde tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Sosyal yardımlar konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Yaklaşık 2 bin aileye yakacak yardımında bulunmaya başladık. İkiçeşmelik Mahallesi ile başlayan kömür yardımımız kentimizin tüm mahallelerinde devam ediyor. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz tüm ailelere kömür yardımımız ulaşacak” diye konuştu.