Kuşadası’nda 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden anma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü nedeniyle Kuşadası’nda bir anma programı düzenlendi. Program, sabah saat

10.00’ da protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı. Ziyarette şehitler için Kuranı-ı Kerim Tilaveti okunup, ardından kabristanlarına karanfil bırakıldı. Kaleiçi Camii’nde de lokma döküldü.

Anma programı, akşam saat 20.00’de düzenlenen resmi çelenk koyma töreniyle devam etti. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, kentte görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan’ın çelenk sunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk büstü önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı. Etkinlik şehitlerin ruhu için Kuran-i Kerim Tilaveti okunması ve ney dinletisi ile devam etti. Anma programında ayrıca 15 Temmuz şehitleri için şiirler okundu.

Anma töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bundan 6 sene önce demokrasimize karşı girişilen darbe girişiminde canlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü güce Türk milleti olarak asla izin vermeyeceğiz" dedi.