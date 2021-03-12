Kuşadası’nda 12 Mart kutlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100’üncü yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ‘İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kuşadası’nda, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kuşadası’ndaki bir okulda sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

Öğrenciler tarafından sahnelenen “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” isimli tiyatro oyununun izleyenlerden büyük beğeni topladığı etkinlikte, ‘İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma” yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinciliği Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu öğrencisi Öykü Averi, ikinciliği İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencisi Lara Esen, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Su Malgaz elde etti. Dereceye girenlere ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından verildi.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “Bugün korkma, diyerek Türk milletine ilham ve cesaret veren, her okuduğumuzda gururlandığımız İstiklal Marşımızın 100’üncü yaşını kutluyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, ulusumuzun zalimliğe, işgale ve emperyalizme karşı verdiği mücadelenin ve direnişin sembolüdür. İstiklal Marşı’nı Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme alan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.