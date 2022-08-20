Kuşadası’na tatile gelen doktor denizde boğuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesine tatile gelen doktor denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sevgi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon’da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktor Cem Sandal tatil için Kuşadası’na geldi. Serinlemek için denize giren Sandal, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle denizde çırpınmaya başladı. Sandal’ın yardımına koşan vatandaşlar genç doktoru sahile çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Sandal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen doktorun ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.