Kuşadası’na spor tesisi gibi park

Kuşadası Belediyesi tarafından gençleri spora teşvik ederek fiziksel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla Kadınlar Denizi Mahallesi’nde uluslararası ölçülere sahip bir basketbol sahasının yapımına başlandı. İçerisinde soyunma odaları ve duş kabinlerini de barındıracak ‘Avukat Doğa Tokuçoğlu’ isimli parkın içerisinde yer alacak sahada basketbol turnuvaları da düzenlenecek.

Çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için kente yeni park alanları kazandırmaya devam eden Kuşadası Belediyesi, gençleri de unutmuyor. Bu kapsamda Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 100 metrekarelik alanda tamamen spor aktivitelerine yönelik olacak ‘Avukat Doğa Tokuçoğlu’ isimli parkın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hafriyat, tesviye ve istinat duvarı örme çalışmaları tamamlanan alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 33 metreye 18 metre ölçülerindeki basketbol sahasının yapımına başlandı.

Gençlerin ve yetişkinlerin spor yapmalarına olanak sağlayacak olan park 3 bölümden oluşacak. İlk bölümde basketbol sahası ve taş tribünün yanı sıra yürüyüş ve koşu yolları ile vatandaşların kendi vücut ağırlıklarıyla spor yapmalarına imkân tanıyan spor aletleri yer alacak. Ayrıca çocuklar için küçük bir oyun grubu monte edilecek. İkinci bölümde, spor öncesi ve sonrası kullanılması amacıyla soyunma odaları ile duş kabinleri yer alacak. Üçüncü bölüm ise vagon büfe, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve kameriyelerden oluşacak. Park, basketbol turnuvalarına da ev sahipliği yapacak.