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Kuşadası’na 6 yeni mavi bayrak

BU YIL KUŞADASI’NDA 3’Ü AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3’Ü İSE KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETİLMEKTE OLAN 25 PLAJ VE 1 MARİNADA MAVİ BAYRAK DALGALANACAK.

Kuşadası’na 6 yeni mavi bayrak

BU YIL KUŞADASI’NDA 3’Ü AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3’Ü İSE KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETİLMEKTE OLAN 25 PLAJ VE 1 MARİNADA MAVİ BAYRAK DALGALANACAK.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:40
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Kuşadası’na 6 yeni mavi bayrak

2020 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar açıklandı.

Kilometrelerce uzunluktaki plajları ile ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası’nda 21 olan Mavi Bayrak sayısı 26’ya yükseldi. Bu yıl Kuşadası’nda 3’ü Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3’ü ise Kuşadası Belediyesi tarafından işletilmekte olan 25 plaj ve 1 marinada Mavi Bayrak dalgalanacak.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Ödülleri açıklandı. Her yıl düzenlenen bir törenle ilan edilen Mavi Bayrak ödülleri için bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle tören düzenlenmedi. Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazanan plaj ve marinalar TÜRÇEV Başkanı Rıza Epikmen tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Kuşadası’ndan 25 plaj ve bir marina belirlenen kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen Mavi Bayrak Ödülü’nü Kuşadası’ndan bu yıl almaya hak kazanan 25 plaj ve 1 marinanın isimleri şöyle: Davutlar Aydın Büyük Şehir Belediyesi Sevgi Plajı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuştur Halk Plajı, Kuşadası Belediyesi Güvercinada Plajı, Kuşadası Belediyesi Green Beach Halk Plajı, Kuşadası Belediyesi Secret Beach, Flora Garden Ephesus, Palm Wings Beach Resort, Grand Belish Hotel, Atlantique Holiday Club Hotel, Risus Aqua Beach Resort Hotel, Merkez Ephesia Hotel, Ephesia Holiday Beach Club, Fantasia Hotel Deluxe, Ömer Holiday Resort, Amara Sealight Elite Hotel, Sealight Resort Hotel, The Grand Blue Sky Hotel International, Infinity by Yelken, Charisma De Luxe Hotel, Korumar Hotel De Luxe, Ladonia Hotels Adakule, Kuştur Club, Tusan Beach Resort Hotel, Pine Bay Holiday Resort ve Setur Marina.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin turistik faaliyetleri olumsuz etkilediği bir süreçte Kuşadası’nın Mavi Bayrak sayısının artmış olmasının son derece memnuniyet verici olduğuna dikkat çekerek “Uluslararası alanda destinasyon belirleme sürecinin en önemli ölçütlerinden olan Mavi Bayrak denizlerimizin, plajlarımızın temizliği ve güvenliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de çok büyük bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl 21 olan Mavi Bayrak sayımızı 26’ya yükseltmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayıyı korumak ve daha da arttırmak en büyük sorumluluklarımızdandır” dedi.

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