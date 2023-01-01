Kuşadası yeni yıla sokak partisiyle girdi

Kuşadalılar, 2023 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisi ile girdi. Özel bir firmanın sponsorluğunda gerçekleşen sokak partisinde sahne alan ünlü şarkıcı Levent Yüksel yılbaşı coşkusunu zirveye taşıdı.

Kuşadası, yeni yıla unutulmaz bir kutlama gecesiyle merhaba dedi. Saat 20:00’den itibaren binlerce Kuşadalı, 2023 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı’nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti. Müzik yayını ile başlayan kutlamalarda, DJ Kadir Çetin’in sahne performansı beğeni topladı. Gecenin finalini ise ünlü şarkıcı Levent Yüksel yaptı. Saat 23.00’de sahneye çıkan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını Kuşadalılar için seslendirdi. Alanı dolduran on binlerce Kuşadalı hep bir ağızdan Levent Yüksel’in şarkılarına eşlik etti. Gecede Levent Yüksel, Ezgi Doğan isimli hayranına bir de sürpriz yaptı. Ezgi Doğan’ı sahneye çağıran Levent Yüksel, 2021 yılında dünya evine giren hayranı için sembolik bir kına gecesi düzenleyerek ‘Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar’ isimli türküyü söyledi.