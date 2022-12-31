Kuşadası yeni yıla ışıl ışıl giriyor

Kuşadası Belediyesi, yılbaşı gecesi için kenti rengarenk ışıklarla donattı. Görsel bir şölen oluşturan süslemeler, Kuşadalılar ile kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük beğeni topladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni yıl öncesi kent merkezindeki bulvar, cadde, sokak ve meydanlar ile turistik noktalar rengarenk ışıklarla donatılarak süslendi. Kuşadalılar ile yeni yılı Kuşadası’nda karşılamaya hazırlanan yerli ve yabancı turistlerin coşkusuna ortak olmak amacıyla yapılan süslemelerde İnönü ve Atatürk bulvarlarına üzerinde ‘Mutlu Yıllar’ yazan saçak ışıklar asıldı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Balıkçılar Meydanı’na ise ışıklı yılbaşı ağacı figürü ve küre şeklindeki dekoratif süsleme yerleştirildi. Görsel bir şölen sunan süslemelerin önünde Kuşadalılar ile turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kuşadası sahili Atatürk Bulvarı’na monte edilen melek figürü de büyük beğeni topladı.