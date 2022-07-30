Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu (KUYAP) iş birliğinde düzenlenen 5’inci Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. Dokuz gün sürecek olan etkinlikte 24 Kuşadalı yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Kuşadası’nda bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk büstü önünde başladı. 7 Ağustos’a kadar 24 Kuşadalı yazarın katılımıyla devam edecek olan etkinliğin açılışına çok sayıda kitapseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan KUYAP Sözcüsü İsmail Tezgel, “Değerli Belediye Başkanımız Ömer Günel, bize destek olmaya devam ediyor. Bu nedenle diğer yazarlar adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Beş yıl önce Kuşadalı yazarlar olarak bir araya gelip Kuşadası Yazarlar Şenliği’ni düzenlemeye başladık. Amacımız sadece yazarlarımızı okuyucularla buluşturmak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, “Kuşadası Yazarlar Şenliği’ni gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Etkinlik sayesinde Kuşadalı yazarlarımız hemşehrilerimizle buluşma fırsatı buluyor. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve edebiyata destek vermeyi sürdüreceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel sanatın ve sanatçının her zaman yanında” diye konuştu.

Kuşadası Yazarlar Şenliği 7 Ağustos tarihine kadar, 18.00-00.00 saatleri arasında Atatürk büstü önünde ziyaret edilebilecek.