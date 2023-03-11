Kuşadası, yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için cazibe merkezi oldu

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona Virüs salgını ve ardından yaşanan enerji krizi, Ege’nin kıymetini arttırdı. İnternetin yaygınlaşması ile başlayan dijitalleşme ile zaman ve mekan mefhumu adeta ortadan kalkınca yılın neredeyse 300 günü güneşli geçen Ege kıyıları insanların en çok yaşamak istediği bölgelerin başında yer almaya başladı.

Bir zamanlar sadece yaz tatili için Kuşadası’na gelen binlerce yabancı artık yılın 12 ayı bölgede yaşamayı tercih ederken, Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Antalya gibi iller yabancıların en çok ikamet ettiği illerin başında yer alıyor.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bol güneşli ılıman şehirlerin dünya genelinde yaşanan hastalık ve krizlerin ardından daha da kıymetlendiğini belirten bölgedeki reklam sektörünün temsilcilerinden Baturbey Seyhan, imkanı olan insanların artık yüksek katlı lüks binalar yerine toprakla iç içe bir yaşamı tercih ettiğini söyledi. Bugün pek çok işadamının işini ve işyerini evinden bilgisayarı başında takip etmeye başladığını kaydeden Baturbey Seyhan, “Pandemi ve sonrasında yaşanan enerji krizi dünyadaki pek çok dengeyi değiştirdi. Güneş ile toprağın kıymeti hem daha çok bilindi hem de daha da arttı. Başta Kuşadası olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyıları son yıllarda yaşamak için en fazla tercih edilen yerler oldu. Bu kapsamda tanıtım hizmeti verdiğimiz pek çok firmanın yatırımlarını başta Avrupa ülkesinde yaşayan yüksek gelirli kişiler olmak üzere dünyanın değişik ülkelerindeki işadamları ile buluşturuyoruz. Gerçekten de yoğun ilgi görüyor. Eskiden çok katlı apartman daireleri ilgi görürken, günümüzde daha az enerji ile devam ettirilebilen yaşam ve organik gıdaların üretilebildiği bol güneş gören coğrafyalar yoğun ilgi görmeye başladı. Başta Kuşadası olmak üzere çevre iller coğrafyası doğal ve tarihi güzelliklerinin yani sıra verimli toprakları ile dünyanın adeta merkezi haline geldi” diyerek şu anda Ege’de en çok yatırım yapılan sektörlerin başında inşaat sektörü geldiğini söyledi.

Kuşadası başta olmak üzere bölgede yaklaşık 15 yıldır tanıtım sektöründe hizmet verdiğini belirten Seyhan, inşaat ve gayrimenkul sektörüne yabancıların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Doğal ve tarihi güzellikler bölgeye artı değer katıyor

Dünyanın en güzel yaşanacak yerlerinin başında Türkiye’nin, Türkiye’de ise Ege’nin geldiğini kaydeden Baturbey Seyhan, “Verilere göre 2022’nin ilk yarısında satılan her bin konuttan 49’unu yabancılar aldı. Son 9,5 yılda ise yabancılar Türkiye’de 314 bin 310 konut satın aldı. Bu da Türkiye ve Ege’nin ne yaşamak için ne kadar cazip olduğunun bir göstergesidir. Özellikle 2018 yılından sonra Türkiye cazibe merkezi haline geldi. TÜİK verilerine göre yabancılar Türkiye’de 2018 yılında 39 bin 663, 2019 yılında 45 bin 483, 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında 58 bin 576 ve 2022 yılında 35 bin 383 konut aldı” diye konuştu.