Kuşadası Ülkü Ocakları bin kitap dağıttı

Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan ve tüm yurtta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kabul edilen günde Kuşadası Ülkü Ocakları mensubu gençler sahilde bin kitap dağıttı. Palyaço eşliğinde dağıtılan kitapların hepsi tükenirken, Kuşadalı vatandaşlar memnun kaldı.

Her yıl, Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan hafta tüm yurtta “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak kutlanıyor. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kuşadası Başkanlığı kolları sıvayarak çocukları sevindirdi. Palyaço eşliğinde saat 15.00’da başlayan etkinlikte bin adet çocuk kitabı dağıtıldı. Vatandaşlar, yapılan etkinlikten memnun kalırken açıklama yapan Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Ekrem Keser "Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda çocuklarımızı sevindirmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Kuşadası Ülkü Ocakları olarak 3 gün içerisinde bin adet kitap topladık. Vatandaşlarımız etkinliğimize çok değer verdi ve 1 saat gibi kısa bir sürede bütün kitapları çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımıza kitap alışkanlığı aşılamamız lazım, Türk gençlerinin okuması bilinçlenmesi lazım. Bunun için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Biz bu yüzden göreve getirildik" dedi.