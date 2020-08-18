Kuşadası Türkiye’nin 40 usta kalemini ağırlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenecek olan Kuşadası Kitap Fuarı 19 Ağustos’ta başlıyor. Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katılacağı 10 günlük fuar kapsamında düzenlenecek olan söyleşi ve imza günleri ile edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı bulacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kuşadası Kitap Fuarı, 19 Ağustos’ta Atatürk Meydanı’nda başlayacak. 19-29 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek olan kitap fuarında 22 farklı yayınevinin standı olacak. Türkiye’nin en çok okunan 40 yazarı imza ve söyleşi günleri ile okurlarıyla buluşacak. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar dikkate alınarak gerçekleşecek olan fuara, binlerce edebiyat severin katılması bekleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile beraber düzenlediğimiz Kuşadası Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor. 22 yayın evi ile 40 yazarın katılacağı fuar 10 gün boyunca devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Kuşadası Belediyemiz ekiplerince Fuar alanımızda koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldık. Fuar süresince sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususunda ekiplerimiz kontrollerini kesintisiz sürüdürecek.. Fuarımızı ziyaret edecek olan misafirlerimizden de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Ziyaretcilerimizin mutlaka maskelerini takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.