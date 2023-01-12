Kuşadası turizm fuarında tanıtıldı

Kuşadası, dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan Utrecht Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında bulunan Kuşadası standı, fuarın ilk gününde çok sayıda turizm profesyonelini ağırladı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı, ziyaretçilere 52’nci kez kapılarını açtı. Fuarda Kuşadası Belediyesi öncülüğünde açılan stantda kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına başlandı. Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ile Atıl Ulaş Bengi’nin katıldığı fuarın sadece turizm profesyonellerine açık olan ilk gününde Kuşadası standı büyük ilgi gördü. Gün boyunca çok sayıda acente temsilcisini ağırlayan Kuşadası standında yer alan tanıtıcı görsel ve yazılı materyaller de büyük ilgi gördü. 16 Ocak tarihine kadar devam edecek olan fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.