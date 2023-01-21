Kuşadası Ticaret Odası’nın eğitimine yoğun ilgi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Dijital Pazarlamaya Giriş konulu eğitim, yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Özellikle kış aylarında Ticaret Odası üyelerine yönelik düzenlenen eğitimlerde Dijital Pazarlama konusunda verilen eğitim iki gün sürdü.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen eğitimde; dijital pazarlama nedir, dijital pazarlama stratejisi oluşturmak, içerik pazarlama, sosyal medya pazarlaması, e-mail pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO)’na giriş ve dijital reklamcılığa giriş gibi ana başlıklarda bilgilendirilen katılımcılar; dijital pazarlama endüstrisi, bileşenleri, strateji oluşturma, yol haritası belirleme, trendleri takip etme gibi konularda sorularına cevap buldu.

Dijital çağın bir parçası olan eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi alan ve uygulama yapma imkânı da bulan katılımcılar, interaktif şekilde gerçekleşen ücretsiz eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Eğitimler, Kuşadası Ticaret Odası’nda önümüzdeki günlerde de farklı konularda devam edecek.