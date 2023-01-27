Kuşadası Ticaret Odası’nda müşteri ile iletişim eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası’nın eğitimlerine “Mutlu Müşteri-Müşteri İle İletişim” konulu eğitim ile devam edildi.

Müşteri ilişkilerinde ve mutlu müşteri oluşturmada deneyimin öneminin vurgulandığı eğitim, People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verildi.

Her tüketicinin müşteri, her müşterinin tüketici olmadığı ve tüketici ve müşteri kavramlarının arasındaki farkın anlatıldığı eğitimde katılımcılara, iletişimi etkileyen unsurlar, beden dilinin önemi, sorunsuz müşteri deneyimi için kullanılması ve kullanılmaması gereken kelimeler, davranış analizi, müşteri memnuniyeti nasıl oluşturmalı gibi pek çok konuda bilgiler verildi, çeşitli insan gruplarına dair davranış modelleri ve bu gruplara göre nasıl davranılması gerektiği örneklemelerle anlatıldı.

Tam gün süren eğitim “mutlu müşterinin mutlu çalışanlardan geçtiği” vurgusuyla sona erdi.