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Kuşadası Ticaret Odası’nda KOSGEB için bilgilendirme yapıldı
KUŞADASI TİCARET ODASI’NDA, KOSGEB AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK PERSONELİ TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI.
AYDIN 18.09.2020, 09:23
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Kuşadası Ticaret Odası’nda, KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü destek personeli tarafından bilgilendirme yapıldı. İşletmelerin ya da yeni iş kuracakların yararlanabileceği KOSGEB’in çalışmaları, hibeler ve destekleri hakkında bilgi almak isteyenler tam gün boyunca sorularına cevap buldu.
KOBİGEL Programı, Girişimcilik, İşletme Geliştirme Destek Programı içinde yer alan Nitelikli eleman Desteği, Belgelendirme gibi konular hakkında bilgiler alan işletmeler, aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde bulunan KOSGEB Temsilciğinden de faydalanabiliyor.
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