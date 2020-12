Kuşadası Ticaret Odası devlet hastanesine oksijen cihazı bağışladı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Kuşadası Devlet Hastanesine Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazı bağışlandı. Koronavirüs tedavisinde son derece önemli olan cihaz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Murat Boranalp tarafından Başhekim Yusuf Kuyucu’ya teslim edildi.

Kuşadası Devlet Hastanesinin ihtiyacı doğrultusunda bu anlamlı bağışı gerçekleştirdiklerini belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Pandemi sürecinde aylardır özveriyle çalışan sağlık sektörü çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte, bizler de Oda olarak üyelerimizin ekonomik sorunlarının çözümü için üst düzeyde çalışmalarımıza devam ederken, sağlığımız için de katkıda bulunmak istedik. İlçemizin koronavirüs tedavisinde çok yoğun çalışan Devlet Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda bu cihazın bağışını gerçekleştirdik. Bugün, birbirimize her alanda destek olmamız, taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Her şeyin başında önce sağlık geliyor. Bizler de sağlık çalışanlarımıza destek olmalı maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan her önleme tam olarak uymalıyız. Tekrar tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi iletiyorum" dedi.

Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kuyucu ise pandemi nedeniyle yüksek derecede oksijene ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi ve bağışlanan cihazın solunumu rahatlatan çok önemli bir cihaz olduğunu belirterek, bu anlamlı bağış için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti.