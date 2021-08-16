Kuşadası su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

Tarih ve turizm kenti Kuşadası, karadaki tarihi doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, deniz dibindeki güzellikleri ile de dalış tutkunlarını cezbediyor. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan, Kuşadası’ndaki hava şartlarının 12 ay dalışa imkan sağlaması ve her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği ve su altı zenginliği ile de öne çıktığını belirtti.

İş insanı olmasının yanında aynı zamanda spor ve siyasetle de ilgilenen Ali Kotan, siyaset ve ticaretteki başarısını spora bağladığını söyledi. Karadaki yaşam ve güzelliler kadar su altında da gezilip görülmeye değer muhteşem güzelliklerin olduğunu kaydeden Ali Kotan, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin turizm odaklı yaptığı yatırımlarda sadece karada değil denizde ve denizin dibinde de devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile Türkiye’nin ilk ve tek dalış turizmi için deniz dibine uçak batırıldı. Hava şartları ve su sıcaklığı da oldukça uygun olan Kuşadası yılın 12 ayı dalışa müsait diyerek dalış tutkunlarını Kuşadası’na davet etti.

Kuşadası’nın 7’den 70’e herkesin güvenle dalış yapabileceği bir yer olduğunu kaydeden Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan, “Kuşadası sadece kültürel yönden değil doğal zenginlikleri ile de ön planda olan bir yer. Su altında yaşayan canlıların yuvalanmalarını tamamladığı uçak batığı ile zengin su altı yaşamının doğal olarak sergilendiği bu bölgenin mutlaka görülesi gerektiğine inanıyorum. Kuşadası’nda bulunan tüm dalış okulları profesyonel ekip ve ekipmanları ile hizmet veriyor. Kuşadası 7’den 70e herkesin güvenle dalış yapabilecekleri bir noktadır” diyerek su altındaki yaşamı da görmek isteyenlerin mutlaka Kuşadası’nda dalış yapmasını tavsiye etti.