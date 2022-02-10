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Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, EMITT’te yerini aldı. Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, turizmcilerle iş birliği içerisinde açılan stant ilk andan itibaren büyük ilgi gördü.

AYDIN 10.02.2022, 15:20
Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, EMITT’te yerini aldı. Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, turizmcilerle iş birliği içerisinde açılan stant ilk andan itibaren büyük ilgi gördü.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 25’inci kez İstanbul’da kapılarını açtı. Fuarda, kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yapmak amacıyla açılan Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası standına, Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Davutlar Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen Ada Camping damgasını vurdu. Pandemi sonrası ortaya çıkan “yeni turizm” anlayışı doğrultusunda tasarlanan ve geçtiğimiz turizm sezonunda binlerce kampçıyı ağırlayan Ada Camping, EMITT’de de yoğun ilgi gördü. Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve dünya turizm profesyonelleri ile tatil tüketicilerini ağırlayan EMITT’te yer alan Kuşadası standı, renkli ve özgün tasarımı ile de dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı EMITT’in ilk gününde Kuşadası standını ziyaret eden isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından 2022 turizm sezonunda beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Kuşadası’nın Türkiye’de turizmin başladığı yer olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kentimiz Kuşadası sahip olduğu doğal, tarihsel ve kültürel zenginliklerin etkisi ile uzun yıllar boyunca kitle turizminin en önemli merkezi konumunda yer aldı. Sahip olduğu tüm bu değerlerin yanı sıra barındırdığı alternatif turizm potansiyeli ile de özellikle pandemi sonrası değişen trendlere ve yeni turizm anlayışına uyum sağlama konusunda da büyük bir performans sergiledi. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yatırımlarımızı değişen dünyanın değişen turizm konseptlerine uygun alanlara yapmaya başladık. Ada Camping projemiz bunun en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Doğanın içerisinde bir eğitim, etkinlik ve konaklama alanı olarak tasarlanan Kampinova’nın yapım çalışmaları ise sürüyor” dedi. Katılımcıları, sektör temsilcilerini ve tüketicileri buluşturan EMITT’in büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak turizmcilerimizle iş birliği içerisinde kentimizi tüm değer ve zenginlikleri ile turizm sektörünün temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2022’de yerimizi aldık. EMITT’ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli anlaşmalara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyor, tüm turizmcilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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