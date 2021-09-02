Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısına, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu damga vurdu.

AK Parti Grubu’nun, sempozyum kapsamında yapılacak heykeller ile ilgili olarak heykeltıraşlara telif hakkı ödenmesine ilişkin maddeyi reddetmesi üzerine konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası bir kültür ve turizm kenti. Elbette ki sokakları heykeller süsleyecek. Bu sempozyuma karşı çıkışınızın partinizin heykel sanatına bakışı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Tarihi Kervansaray’da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda AK Parti Grubu, 2. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında yapılacak heykeller ile ilgili olarak 10 heykeltıraşa 180 bin TL telif hakkı ödenmesine ilişkin maddeyi ekonomik gerekçelerle reddetti. Konu ile ilgili olarak AK Parti Grubu adına söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’e yanıt veren Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılan modern ve estetik bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirterek “AK Parti Grubu’nun ekonomik gerekçelerle heykel sempozyumuna karşı çıkmasını samimi bulmuyoruz. Aynı mantıkla bakıldığında Altın Güvercin Beste Yarışması’na da, Ada Modern Sanat Galerisi’nin kurulmasına da karşı çıkmak gerekir” dedi.

"Oy çokluğuyla kabul edildi"

Neopolis Heykel Sempozyumu’nun düzenlenen etkinlikler arasında en az bütçe ile gerçekleşen etkinliklerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, herhangi bir heykel yaptırmanın ortalama maliyetinin 200 bin TL olduğunu belirtti. Başkan Ömer Günel, “Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında 10 heykeltıraşa ödenecek rakam toplam 180 bin TL. 10 heykeli yaptırmaya kalksak bize maliyeti 2 milyon TL. Kuşadası bir kültür ve turizm kenti. Elbette ki sokakları heykeller süsleyecek. Bu sempozyuma karşı çıkışınızın partinizin heykel sanatına bakışı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Kültüre ve sanata ‘hayır’ diyen AK Parti Grubu dışarıdan hiç de iyi görünmüyor. Ben bu kararın oy birliği ile alınmasını isterdim” dedi. Heykeltıraşlara ödenecek telif hakkı ile ilgili madde, AK Parti Grubu’nun red oyu vermesine karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

"Hizmet üretiyoruz, bahaneler değil"

Başkan Ömer Günel, toplantıda AK Parti Grubu tarafından Personel A.Ş çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili verdiği soru önergesini de yanıtladı. Personel A.Ş çalışanlarının maaş ödemesinde yaşanan gecikmenin belirli çevrelerce proveke edildiği ifade eden Başkan Ömer Günel, “Geçmişte maaş ödemeleri ile ilgili çok daha vahim tablolar yaşanmasına rağmen bu konunun bizim dönemimizde gündeme getirilmesi oldukça manidar” dedi.

"Mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılıyor"

Pandemi nedeniyle zor günler yaşandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak sadece kiracımız olan esnaftan tahsil etmemiz gereken rakam 18 milyon TL. Ancak bunu tahsil edemiyoruz. Öte yandan yapılandırılmış alacakların tahsilatı ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönem Kuşadası Belediyesi 83 milyon kredi kullanmış. Biz 3 yıl içerisinde 10 milyon TL kredi kullandık. İlbank’tan teminat mektubu bile alamıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı sanki pandemi hiç yaşanmamışçasına aksatmadan sürdürüyoruz. Bunu yaparken bir yandan personel rejimimizi sağlıklı bir biçimde yürütmeye, bir yandan da Kuşadası’nın haklarını korumaya çalışıyoruz. Bu yıl ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden dolayı hakkımız olan kaynakları bile alamadık. Bütün bu imkânsızlıklar içerisinde kentimize hizmet etmeyi sürdürüyorken bizlere haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Elbette ki personel maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle mutlu değiliz. Ancak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya ve kaynak yaratmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz”

“Piyasadan 166 Milyon TL alacağımız var”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ise Personel AŞ. çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Personelin Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan iki aylık maaş alacağı bulunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Atak “Bugün itibariyle dış birimlerde çalışan tüm personelimizin maaş ödemesi yapılmıştır. Diğer personelimizin maaşlarının ödenmesi ile ilgili olarak da çalışmayı sürdürüyoruz. Kuşadası Belediyesi’nin piyasadan 165 milyon TL alacağı bulunuyor. Ancak yapılandırma sürecinin bir ay daha uzatılmış olması finansal durumumuzu zora soktu. Personel maaşlarında yaşanan gecikme de bu durumdan kaynaklandı” dedi.