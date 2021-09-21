Kuşadası sanat günleri devam ediyor

Yaz döneminde birçok panel, söyleşi, imza günlerine ve Altın güvercin beste yarışması gibi sanatsal ev kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Kuşadası birçok il ve ilçeden gelen ressam ve sanatçıları ağırladı.

İbramaki Sanat Galerisinde Küratörlüğünü Baksen Baksenus Çeliker’in yaptığı Varoluşsal Sancılar Ulusal Karma Sergisi İzmir’den gelen dans topluluğu ekibinin müzik eşliğindeki gösterisi ve kokteyli ile açıldı. Sergide yer alan eserlerin temaları faklı farklı olup tema ve teknik olarak serbest olan sergide sanatçının verdiği ipucundan yola çıkan sanatseverler göreceli çıkarımlardaki öyküler ile sergiyi büyük bir ilgi ile izledi.

Serginin yöneticisi olan Baksen Baksenus Çeliker yapmış olduğu açılış konuşmasında, sanatın evrensel ve çağdaş olması kadar geleneksel ve tarihsel kültürlerin yaşatılması acısından, toplumların gelişmesi ve hoş görü kültürünün yeşermesi açısından da çok önemli bir misyonu olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Sergide Cihangir Cengiz’in heykel işi, Nazmiye Aydın’ın geleneksel el sanatı eseri ve Filiz Demirbilek’ in Keçe çalışmaları ilgiyle takip edildi.