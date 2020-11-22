banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
D-100 karayolunda esrarengiz olay
D-100 karayolunda esrarengiz olay
Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Seda Bakan koronavirüse yakalandı

Kuşadası salgına karşı yeni kurallara uydu

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Kısıtlamanın ilk iki gecesinde Kuşadası genelinde kurallara uyulduğu görülürken, Kuşadası Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

AYDIN 22.11.2020, 01:28
1
Kuşadası salgına karşı yeni kurallara uydu
banner422

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Kısıtlamanın ilk iki gecesinde Kuşadası genelinde kurallara uyulduğu görülürken, Kuşadası Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Cuma akşamından itibaren yürürlüğe giren yeni kurallar Gkapsamında, Kuşadası´ndaki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işletmeler saat 20.00’de kapılarını müşterilerine kapıyor. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler ise masa ve sandalyelerini içeriye taşıyıp, paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye devam ederken, Kuşadası genelinde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu