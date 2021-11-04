Kuşadası sahili sanata ev sahipliği yapıyor

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun eserleri Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil bandında sergilenmeye başlandı. Eserler, sergi alanını dolaşan sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası’nda, 1-30 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Türkiye, İran, Gürcistan, Estonya ve Rusya’dan 10 heykeltıraş katıldı. ‘Yaşam hakkı’ temasının işlendiği sempozyumun eserleri Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil bandında sergilenmeye başlandı.

Heykeltıraşların mermer blokları yontarak hazırladığı eserler sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı. Sergi alanını 2 gün içerisinde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Alanı dolaşan Kuşadalılar heykellerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun eserleri önümüzdeki aylarda kentin faklı noktalarına kalıcı olarak yerleştirilecek.

Sergi alanını dolaşan Kuşadalı sanatsever Atşan Günay, “Heykel çok emek isteyen bir sanat dalıdır. Mermerden heykeller yapmak ise çok zor bir iştir. Bu eserleri ortaya çıkaran tüm sanatçıları tebrik ederim. Kuşadası sanatla güzelleşiyor” dedi.

Uzun yıllardır Kuşadası’nda yaşayan Bekir Mustafa Berkan ise sempozyumun eserlerini çok beğendiğini belirterek “Heykelleri çok başarılı buldum. Kentimizi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Heykeltıraş arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Kuşadası Belediyesi’ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kültür-sanat alanında çok güzel işlere imza atıyor. Bu durumu çekemeyenler oluyor. Bu tarz çalışmaları gereksiz olarak niteliyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır diye bir söz var. Onların yaptığı da tam olarak bu” diye konuştu.

Heykelleri inceleyen bir başka vatandaşı Doğan Balaban ise “Kuşadası’nda Sanatın her dalına ilgim var. Yaşadığım kentte bu tarz sanatsal faaliyetler görmek beni çok mutlu ediyor. Heykeller çok güzel olmuş, çok beğendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.