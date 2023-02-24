Kuşadası sahil bandında temizlik çalışması yapıldı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahil bandında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca afet bölgesinden gelerek Davutlar Mahallesi’nde bulunan bir kamp alanına yerleştirilen depremzedelerin konakladığı alanda da dezenfeksiyon çalışması yaparak hijyenik hale getirdi.

Kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği düzenli temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, detaylı temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Belirlenen program dahilinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Atatürk Meydanı oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bandını ve Meydanı köpüklü suyla yıkarken bankları ve tüm çöp konteynerlerini de özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Balıkçılar Meydanı’na kadar süren çalışmasında ekipler kayalıkların arasına atılan çöpleri ve sigara izmaritlerini ise vakumlu süpürge aracılığıyla temizledi.

Ekipler daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kuşadası’na gelerek Davutlar Mahallesi’nde bulunan Efeler Gençlik Kampı’na yerleştirilen depremzedelerin konakladığı alanda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kampın tüm ortak yaşam alanları köpüklü su ve özel solüsyonlar ile yıkanarak dezenfekte edildi.